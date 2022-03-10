Как защититься от телефонного спама

Активность телефонных спамеров уже много лет набирает обороты в России - они предлагают «очень выгодные» предложения от медцентров и стоматологий, призывают оформить кредиты и просто прозванивают номера из баз. «Рамблер» составил подборку способов защиты от подобного телефонного спама.

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Летом 2021 года Аналитический центр НАФИ выпустил исследование, показавшее, что 89 процентов россиян сталкиваются со спамерами, но лишь треть абонентов использует защиту от спам-звонков. При этом более половины (53 процента) опрошенных абонентов ответили, что испытывают серьезное неудобство и сильное раздражение, получая такие звонки.

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В 2021 году, по данным «Лаборатории Касперского», доля спам-звонков среди всех входящих с телефонных номеров в России достигла 70 процентов.

Совет первый: не перезванивайте на незнакомые номера

Такой телефонный спам широко распространен - робот совершает звонки, чтобы проверить, активен ли номер. Если перезвонить на такой номер, никакой полезной информации вы не получите, но всем спамерам станет понятно, что вы готовы вести с ними разговоры.

Иногда вы можете перезвонить и услышать на другом конце трубки оператора колл-центра, который будет задавать много вопросов, специально растягивая время. Такой разговор может оказаться платным для абонента и с номера спишутся заметные суммы.

Как заблокировать спамеров навсегда

Большинство современных смартфонов позволяет заблокировать абонента, это один из лучших способов защититься от спама.

Порядок действий таков:

После получения спам-звонка зайдите во «Входящие» или раздел «Недавние» в зависимости от модели смартфона. Выберите номер спамера. Нажмите «Заблокировать абонента» (эта функция обычно находится внизу экрана или в меню).

Как проверить номер

Часто мы пропускаем звонок и не знаем, стоит ли перезванивать. Чтобы не нарваться на телефонный спам, стоит предварительно пробить номер в поисковике.

Вот список сайтов, на которых пользователи оставляют отзывы о спамерах, коллекторах и прочих нежелательных контактах:

Приложения против телефонного спама

Защитить номер от спама можно с помощью одного из антиспам-приложений. Однако к тем приложениям, которые получают доступ к вашей телефонной книге, эксперты советуют относиться с осторожностью.

GetContact. Популярное приложение-блокировщик спама и различных нежелательных звонков (также позволяет посмотреть, как ваш номер записан у других абонентов). Приложение собирает номера телефонов пользователей и данные контактов в их телефонных книгах. Оно автоматически определяет номер звонящего до принятия вызова, показывает, как контакт записан у других (к примеру «Достали спамеры!!!»), и оповещает о спам-активности номера. Приложением можно пользоваться бесплатно, но периодически придется смотреть рекламу.

Truecaller. Это приложение блокирует спам и бонусом способно записать разговор с собеседником (за это придется доплатить).

Kaspersky Who Calls. Приложение использует внутреннюю базу данных. Оно определяет звонящую организацию и показывает ее категорию, к примеру, «Займы», «Медицинские услуги», «Связь и интернет». Приложение уведомляет, были ли жалобы на номер и позволяет его заблокировать.

Справочник организаций

Как защититься от спама, не скачивая антиспам-приложения? Многие россияне уже пользуются приложением «2ГИС» - это офлайн-карты, справочник с контактами организаций и навигация по городу. Приложение не только позволяет узнать расположение и расписание работы организации, но и имеет функцию определителя номера.

Эта функция доступна только для iPhone с версией iOS 10 и выше. Определитель проверяет входящие звонки по базе 2ГИС и сообщает, из какой компании вам звонят.

Как активировать опцию:

Откройте настройки смартфона Зайдите в раздел «Телефон» Выберите в меню «Блокировка и идентификация вызова» и включите тумблер напротив 2ГИС.

Как защититься от спама напрямую у оператора

Мобильные операторы предлагают своим абонентам возможность вносить спамеров и других нежелательных собеседников в черные списки. Эти услуги платные, зато можно обойтись без скачивания приложений.

Условия разные:

«Билайн» предлагает такую услугу за 30,5 рубля в месяц или 1,01 рубля в сутки (в зависимости от системы расчетов). Подключение услуги бесплатно.

«Мегафон» предлагает опцию «Черный список» за один рубль в день, подключение бесплатное.

В МТС вносить номера в черный список можно за 1,5 рубля в день. Опция подключается бесплатно, вместе с ней предоставляется услуга «SMS Pro» - позволяет настраивать автоматический ответ и переадресацию.

Tele2 предоставляет услугу «Черный список» с абонентской платой в три рубля в день. Подключение бесплатное.

Советы экспертов

Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Газете.ру», что лучший способ защититься от телефонного спама - не оставлять свой номер при регистрации в интернет-магазинах и на сомнительных сайтах.

По словам Деева, особенно осторожно нужно оставлять номер телефона, к которому привязаны основные банковские карты.

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Аналитик предупредил, что данные на многих сайтах почти никак не защищены. Часто абонент оставляет не только свой номер, но также имя, фамилию, дату рождения и город. Базы с такой информацией нередко попадают в руки третьим лицам и те используют их для совершения спам-звонков, продают компаниям и мошенникам.

Деев отметил, что когда абонент не отвечает на звонки с незнакомых номеров их поток в итоге сокращается, но не прекращается полностью. Спамеры звонят и сбрасывают, когда человек берет трубку, чтобы понять, используется ли номер, отметил эксперт.

Он посоветовал сразу блокировать номер, с которого позвонили спамеры, через телефонную книгу.

Деев добавил, что некоторые мобильные операторы позволяют настроить услугу «Черный список» так, чтобы звонки с незнакомых номеров не поступали в рабочие часы. В таком случае звонящих будут перенаправлять на голосовую почту. Человек сможет прослушать сообщения в удобное время и решить, перезванивать или нет.

В «Лаборатории Касперского» ручную блокировку номеров через смартфон назвали слишком трудоемким делом и отметили, что спамеры и телефонные мошенники постоянно меняют номера.