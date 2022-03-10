Как защититься от телефонного спама

Активность телефонных спамеров уже много лет набирает обороты в России - они предлагают «очень выгодные» предложения от медцентров и стоматологий, призывают оформить кредиты и просто прозванивают номера из баз. «Рамблер» составил подборку способов защиты от подобного телефонного спама.
Летом 2021 года Аналитический центр НАФИ выпустил исследование, показавшее, что 89 процентов россиян сталкиваются со спамерами, но лишь треть абонентов использует защиту от спам-звонков. При этом более половины (53 процента) опрошенных абонентов ответили, что испытывают серьезное неудобство и сильное раздражение, получая такие звонки.
В 2021 году, по данным «Лаборатории Касперского», доля спам-звонков среди всех входящих с телефонных номеров в России достигла 70 процентов.
Такой телефонный спам широко распространен - робот совершает звонки, чтобы проверить, активен ли номер. Если перезвонить на такой номер, никакой полезной информации вы не получите, но всем спамерам станет понятно, что вы готовы вести с ними разговоры.
Иногда вы можете перезвонить и услышать на другом конце трубки оператора колл-центра, который будет задавать много вопросов, специально растягивая время. Такой разговор может оказаться платным для абонента и с номера спишутся заметные суммы.
Большинство современных смартфонов позволяет заблокировать абонента, это один из лучших способов защититься от спама.
Часто мы пропускаем звонок и не знаем, стоит ли перезванивать. Чтобы не нарваться на телефонный спам, стоит предварительно пробить номер в поисковике.
Вот список сайтов, на которых пользователи оставляют отзывы о спамерах, коллекторах и прочих нежелательных контактах:
Защитить номер от спама можно с помощью одного из антиспам-приложений. Однако к тем приложениям, которые получают доступ к вашей телефонной книге, эксперты советуют относиться с осторожностью.
GetContact. Популярное приложение-блокировщик спама и различных нежелательных звонков (также позволяет посмотреть, как ваш номер записан у других абонентов). Приложение собирает номера телефонов пользователей и данные контактов в их телефонных книгах. Оно автоматически определяет номер звонящего до принятия вызова, показывает, как контакт записан у других (к примеру «Достали спамеры!!!»), и оповещает о спам-активности номера. Приложением можно пользоваться бесплатно, но периодически придется смотреть рекламу.
Truecaller. Это приложение блокирует спам и бонусом способно записать разговор с собеседником (за это придется доплатить).
Kaspersky Who Calls. Приложение использует внутреннюю базу данных. Оно определяет звонящую организацию и показывает ее категорию, к примеру, «Займы», «Медицинские услуги», «Связь и интернет». Приложение уведомляет, были ли жалобы на номер и позволяет его заблокировать.
Как защититься от спама, не скачивая антиспам-приложения? Многие россияне уже пользуются приложением «2ГИС» - это офлайн-карты, справочник с контактами организаций и навигация по городу. Приложение не только позволяет узнать расположение и расписание работы организации, но и имеет функцию определителя номера.
Эта функция доступна только для iPhone с версией iOS 10 и выше. Определитель проверяет входящие звонки по базе 2ГИС и сообщает, из какой компании вам звонят.
Мобильные операторы предлагают своим абонентам возможность вносить спамеров и других нежелательных собеседников в черные списки. Эти услуги платные, зато можно обойтись без скачивания приложений.
«Билайн» предлагает такую услугу за 30,5 рубля в месяц или 1,01 рубля в сутки (в зависимости от системы расчетов). Подключение услуги бесплатно.
«Мегафон» предлагает опцию «Черный список» за один рубль в день, подключение бесплатное.
В МТС вносить номера в черный список можно за 1,5 рубля в день. Опция подключается бесплатно, вместе с ней предоставляется услуга «SMS Pro» - позволяет настраивать автоматический ответ и переадресацию.
Tele2 предоставляет услугу «Черный список» с абонентской платой в три рубля в день. Подключение бесплатное.
Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Газете.ру», что лучший способ защититься от телефонного спама - не оставлять свой номер при регистрации в интернет-магазинах и на сомнительных сайтах.
По словам Деева, особенно осторожно нужно оставлять номер телефона, к которому привязаны основные банковские карты.
Аналитик предупредил, что данные на многих сайтах почти никак не защищены. Часто абонент оставляет не только свой номер, но также имя, фамилию, дату рождения и город. Базы с такой информацией нередко попадают в руки третьим лицам и те используют их для совершения спам-звонков, продают компаниям и мошенникам.
Деев отметил, что когда абонент не отвечает на звонки с незнакомых номеров их поток в итоге сокращается, но не прекращается полностью. Спамеры звонят и сбрасывают, когда человек берет трубку, чтобы понять, используется ли номер, отметил эксперт.
Он посоветовал сразу блокировать номер, с которого позвонили спамеры, через телефонную книгу.
Деев добавил, что некоторые мобильные операторы позволяют настроить услугу «Черный список» так, чтобы звонки с незнакомых номеров не поступали в рабочие часы. В таком случае звонящих будут перенаправлять на голосовую почту. Человек сможет прослушать сообщения в удобное время и решить, перезванивать или нет.
В «Лаборатории Касперского» ручную блокировку номеров через смартфон назвали слишком трудоемким делом и отметили, что спамеры и телефонные мошенники постоянно меняют номера.
Эксперты компании рассказали о функции iPhone «Заглушение неизвестных», благодаря которой вам смогут звонить только те абоненты, номера которых есть в вашей телефонной книжке, и те, кому вы звонили сами. Однако в таком случае до вас не сможет дозвониться курьер или реальная служба безопасности банка.