Как платить в App Store и Google Play без банковских карт

Поскольку Visa и Mastercard приостановили работу в России, у многих пользователей возник вопрос, как им оплачивать покупки в магазинах приложений App Store и Google Play. "РБК Тренды" рассказывает, как можно решить эту проблему.

Фото: Global Global

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Оплата через мобильный счет

Если вы хотите расплатиться в Google Pay через мобильный счет, необходимо войти в настройки аккаунта и выбрать там раздел "Платежи и подписки" > "Cпособы оплаты" > "Добавить оператора связи". Затем необходимо вбить номер мобильного телефона. При покупке в Google Play новый способ оплаты можно еще добавить на экране подтверждения покупки, воспользовавшись меню выбора источника платежа.

Qiwi-кошелек

Чтобы купить приложения в Google Play и AppStore, вы можете использовать электронный Qiwi-кошелек. Он пополняется, например, наличными через терминалы, расположенные по всей России. Для оплаты понадобится ввести номер телефона, нужную сумму, войти в кошелек и осуществить платеж.

Подарочная карта

В Google Play принимаются к оплате подарочные карты. Правда, официально такой опции для Google в России не существует. Но несколько сервисов продают россиянам карты других стран, предлагая использовать для их активации VPN. Стоит отметить, что такой способ активации может привести к блокировке.

Кобейджинговая карта

В Google Play можно привязать к аккаунту новую карту. Как отмечает издание, хорошим вариантом для жителей России может стать кобейджинговая карта "Мир" с привязкой к китайской платежной системе UnionPay. В России такие карты выпускают несколько банков, а использовать их можно в 180 странах. Правда, в большинстве случаев эта услуга платная.

App Store

При добавлении новых карт в аккаунт Apple ID у россиян теперь часто возникают проблемы. Все подписки российских жителей (App Store, Apple Music, тарифы iCloud и др.) могут стать недоступными. Но есть и другие способы пополнить баланс Apple ID.

Пополнение напрямую

Баланс можно пополнить с запасом, используя ранее привязанную карту, если она еще работает. Чтобы положить деньги на счет, нужно открыть App Store, нажать на иконку профиля (вверху справа), а затем на команду "Добавить деньги на счет". После этого необходимо выбрать сумму из предложенных или ввести другую.

Пополнение через банковское приложение

В приложениях банков есть раздел "Платежи". В нем нужно вписать в поле поиска "App Store" и выбрать провайдера App Store & iTunes. Потом необходимо вбить в поле номер телефона (на него будет отправлен код активации) и вбить сумму пополнения.

Подарочная карта

Есть два способа покупки подарочной карты:

Первый — покупка подарочной карты App Store и iTunes. Такие карты существуют с номиналом 500, 1000, 1500 и 3000 долларов. Код активации может быть указан в кассовом чеке.

Второй способ — приобрести карты iTunes и App Store в банковских приложениях. Для этого внутри приложения нужно вбить запрос на покупку карты, выбрать номинал и произвести оплату. На номер телефона, указанный в процессе оплаты, будет отправлен код. Затем необходимо войти в App Store, кликнуть на иконку профиля и выбрать "Погасить подарочную карту или код".

Оплата через мобильный счет

Чтобы расплачиваться при помощи привязанного к номеру телефона мобильного счета, нужно изменить настройки оплаты на своем устройстве.

Для осуществления оплаты требуется войти в AppStore, нажать на значок профиля, выбрать раздел "Управлять способами оплаты", затем — "Добавить способ оплаты" и нажать на пункт "Мобильный телефон". После этого потребуется ввести свой номер. Затем пользователю придет смс с кодом для завершения платежа.

Если сервисы Apple в России будут заблокированы, вернуть деньги со счета Apple ID не представляется возможным. Но можно попробовать запросить возмещение за некоторые подписки и товары, купленные в App Store, Apple Books, iTunes Store и других сервисах. Такая опция доступна в браузере на любом гаджете.