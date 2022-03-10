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28 минут назад

"Яндекс" или Atom: какой российский браузер выбрать

Мария Иванова

Минцифры рекомендовало пользователям сайта "Госуслуги" перейти на браузеры, которые поддерживают российский сертификат безопасности связи, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз министерства.

Отмечается, что речь идет о таких веб-обозревателях, как "Яндекс.Браузер" и Atom. Их использование обеспечит лучший доступ к "Госуслугам" и другим сайтам, которые сейчас стали плохо открываться.

Как отмечает CNews, иностранные центры сертификации стали мешать россиянам пользоваться отечественными сайтами. Они отзывают у сайтов некоторых российских организаций свои HTTPS-сертификаты. Это приводит к неработоспособности веб-узла на компьютерах пользователей.

Альтернативы зарубежным браузерам в России немного. Наиболее известный из них — "Яндекс.Браузер", занимающий в стране второе место по популярности после американского Chrome. "Яндекс.Браузер" развивается с 2012 года и существует в версиях под Windows, iOS, Android, macOS и Linux. Поддержка российских сертификатов в нем уже реализована.

Atom, который также рекомендовало использовать Минцифры, создан холдингом VK, ранее известным как Mail.ru Group. Веб-обозреватель был запущен в 2019-м, а его мобильная версия заработала годом позднее. Пользовательская база Atom очень мала. В февраля нынешнего года он занимал долю рынка в 0,89% вместе с десятками других браузеров.

Такой низкий уровень, возможно, связан с плохой репутацией предыдущего браузера от VK — Amigo. Холдинг продвигал этот продукт самыми разными способами: обозреватель проникал в компьютеры пользователей даже без их согласия. В итоге летом 2018 года проект был закрыт.

CNews пишет, что "Яндекс.Браузер" и Atom не имеют собственного движка. Оба браузера базируются на Blink, разработанном Google.

Техника,Видео,Mail.ru Group,Google,Яндекс,
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