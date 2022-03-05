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5 часов назад

Какие мессенджеры могут стать альтернативой WhatsApp и Telegram

Мария Иванова

В последние дни на фоне антироссийских санкций, к которым присоединились зарубежные IT-компании, многие пользователи стали переходить на Telegram. Однако у Роскомнадзора возникли претензии к мессенджеру Павла Дурова. Ведомство потребовало от Telegram удалить боты, собирающие данные о российских военных, которые задействованы в операции на Украине. Маркетолог и основатель телеграм-канала Gurov Digital Павел Гуров рассказал изданию Esquire, какие два мессенджера могут стать альтернативой Telegram.

Какие мессенджеры могут стать альтернативой WhatsApp и Telegram
Фото: Донат Сорокин/ТАССДонат Сорокин/ТАСС

Signal

Этот приватный мессенджер, созданный некоммерческой организацией Signal, еще недавно был популярен только у журналистов и правозащитников. Он шифрует данные не в сикрет-чатах и не по запросу, а по умолчанию — в отличие от Telegram. Сообщения, групповые чаты, фотографии, видеозвонки доступны только участникам беседы. В приложении есть таймер, позволяющий удалять фото, сообщения или видеозвонки через определенное время после просмотра. Также имеется пин-код, защищающий от взлома.

Bridgefy

Мессенджер Bridgefy работает через Bluetooth, без доступа в интернет. Он не позволяет перехватить переписку. Bridgefy стал популярен после протестов в Гонконге в 2019 году. Быстрее всего мессенджер доставляет сообщения юзерам в радиусе 100 метров.

Техника,Павел Гуров,Павел Дуров,Роскомнадзор,
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