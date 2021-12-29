Iphone 12: характеристика, цена и дата выхода

Корпорация Apple представила iPhone 12 на презентации, прошедшей 13 октября 2020 года, а в России его начали продавать с 23 октября. «Рамблер» собрал информацию о ценах на 12-е поколение смартфонов компании и о характеристиках всей линейки.

Сколько стоит iPhone 12

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В конце 2021 года стоимость iPhone 12 mini (дисплей 5,4 дюйма) начинается в официальном магазине Apple от 54 990 pyблей. iPhone 12 (дисплей 6,1 дюйма) обойдется как минимум в 64 990 pyблей.

Смартфоны доступны в фиолетовом, красном, синем, зеленом, белом и черном цветах.

Самый дорогой iPhone 12 mini с 256 гигабайтами памяти обойдется в 69 990 pyблей. iPhone 12 с таким же объемом памяти стоит 79 990 рублей.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max вышли в корпусе из нержавеющей стали в четырех цветах: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».

iPhone 12 Pro Max на 512 гигабайтов можно найти за 114 990 рублей со скидкой, iPhone 12 Pro с такой же памятью - за 104 990 рублей.

Характеристики iPhone 12

Для производства стандартного Phone 12 используется алюминий авиационного класса, а для Pro-версии - хирургическая сталь.

iPhone 12 Pro на 25 граммов тяжелее базового варианта, у Pro-версии есть преимущество - дополнительная камера.

Обе эти модели (в отличие от уменьшенной версии Mini и iPhone 12 Pro Max) имеют одинаковую диагональ - 6,1 дюйма. Матрица - OLED Super Retina XDR. Все это позволяет смотреть видео с качеством 2532×1170 пикселей.

У обеих моделей есть защита экрана от царапин Ceramic Shield - это стекло с керамическими кристаллами, которое в четыре раза прочнее обычного.

Максимальный объем памяти iPhone 12 - 256 гигабайтов, для iPhone 12 Pro это 512 гигабайтов.

У iPhone 12 всего два объектива в основном блоке, у Pro-версии - дополнительный объектив, а также специальный датчик LiDAR (лазерный дальномер).

Оптическая стабилизация и ночной режим есть в обоих смартфонах. Зум у базовой модели двухкратный, а в продвинутой версии он увеличен до четырехкратного.

Как отмечает Wylsacom, основное различие состоит в том, что у Pro больше запас по яркости и дополнительный телевик с двукратным оптическим зумом и LiDAR для ночных портретов.

Вся 12-я линейка смартфонов Apple обеспечена беспроводной зарядкой MagSafe - это магнитное крепление к спинке смартфона. Модели iPhone 12 в том числе поддерживают сотовые сети 5G. Как и раньше, в iPhone 12 и его собратьях можно использовать eSIM в паре с физической SIM-картой.

Блок питания и наушники исчезли из коробок со смартфонами Apple, начиная с 12-го поколения.

Phone 12 Pro Max против Phone 12 Mini

У iPhone 12 Pro Max экран 6.7" и чип Apple A14 Bionic, а iPhone 12 mini - 5,4-дюймовый смартфон с процессором Apple A14 Bionic.

У Pro Max на 1460 мАч более емкий аккумулятор: 3687 против 2227 мАч у Mini-версии. Самый большой смартфон линейки обладает камерой с оптическим зумом 2,5x и имеет на 38 процентов лучшую автономность (95 против 69 часов). iPhone 12 mini весит на 91 грамм меньше старшего брата.

Объем накопителя - до 512 гигабайтов у Pro Max и до 256 гигабайтов у Mini.

Основная камера - 12 мегапикселей у обеих версий. Количество объективов: четыре у Pro Max-версии (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) и два у Mini-версии (12 МП + 12 МП).

Какой iPhone выбрать

Главный редактор Wylsacom Александр Побыванец советует выбирать из всей линейки прошлых сезонов iPhone 12. Он назвал его базовой моделью удобного размера, долго работающим, быстрым и красивым телефоном.