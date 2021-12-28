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1 час назад

Honor показала первый складной смартфон

Honor раскрыла информацию о своем первом складном смартфоне. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Honor показала первый складной смартфон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Китайская компания опубликовала тизер гаджета на своем YouTube-канале, продемонстрировав дизайн будущего устройства под названием Honor Magic V. На видео аппарат представлен сбоку, из чего можно сделать вывод, что гаджет получит форм-фактор раскладушки. «Это первый складной флагман Honor», — уточняется в ролике.

Несмотря на то, что корпорация показала первое видео с устройством, она не раскрывает характеристики и не называет точные сроки выхода девайса. По информации источников издания, Honor Magic V получит гибкий восьмидюймовый экран, созданный компаниями BOE и Visionox. На задней панели телефона будет расположен дополнительный дисплей на 6,5 дюймов. Также флагман будет иметь топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

«Генеральный директор Honor утверждает, что Magic V станет премиальным складным смартфоном и появится на рынке в 2022 году», — отметили авторы.

В начале октября источники сообщали, что Honor может выпустить первый складной смартфон до конца года. Инсайдеры рассказали, что планы представить складной смартфон существовали еще в то время, когда Honor находилась под контролем Huawei.

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