Новый iPhone 13: цены и характеристика

Apple представила новый iPhone 13 на онлайн-презентации 14 сентября 2021 года. «Рамблер» собрал всю информацию о ценах на последний смартфон американской корпорации и его обновленных характеристиках.

Фото: ТАСС ТАСС

Цена на iPhone 13

Видео дня

Всего в новой линейке Apple представлены четыре модели смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Дата выхода новинок в России - 24 сентября 2021 года.

Cамый доступный iPhone 13 c 129 гигабайтами памяти в России стоит 79 990 рублей (столько же, сколько iPhone 12 c 64 гигабайтами на старте продаж).

Компактная версия mini обойдется покупателям в РФ в 69 990 рублей.

Самые продвинутые iPhone 13 Pro и Pro Max стоят от 99 990 и 109 990 рублей соответственно.

Дизайн iPhone 13

Дизайн iPhone 13 не сильно изменился по сравнению со смартфонами 12-го поколения Apple. Различить их можно по новому виду основной камеры - два ее объектива расположены по диагонали. Также в iPhone 13 переработали фронтальную камеру и систему FaceID: они занимают на 20 процентов меньшую площадь, благодаря чему «челка» на экране стала менее выражена.

iPhone 13 и iPhone 13 mini можно приобрести в золотом, синем, черном и белом цветах. Они изготовлены из авиационного алюминия.

Линейка iPhone 13 Pro доступна в сером, золотом, белом и голубом цветах. Эти гаджеты произведены из хирургической стали.

Модели защищены от влаги и могут находиться на глубине до шести метров в течение получаса.

Аккумулятор, экран и память iPhone 13

Apple снабдила свою последнюю линейку смартфонов более емкими аккумуляторами. Время работы без подзарядки увеличено у iPhone 13 на полтора часа и на два часа у iPhone Pro по сравнению с предыдущими поколениями. Смартфоны 13-й линейки Apple можно заряжать и синхронизировать как через lightning-разъем, так и с помощью беспроводной зарядки Magsafe.

Дисплеи новых iPhone 13 получили больший запас по яркости по сравнению с в iPhone 12 - с 625 до 800 нит. В более дорогом iPhone 13 Pro появилась поддержка 120 Гц.

Объемы внутреннего хранилища в наиболее доступных версиях iPhone 13 начинаются со 128 гигабайтов, а версии Pro и Pro Max доходят до одного терабайта памяти.

Возможности iPhone 13

iPhone 13 получил новый процессор A15 Bionic, Apple называет его самым быстрым среди всех смартфонов.

Новинки Apple также обзавелись возможностью записи видео с режимом «Киноэффект», позволяющим с легкостью менять фокус во время съемки и постоянно держать в фокусе лицо человека в кадре.

Новая сверхширокоугольная камера iPhone 13 Pro и Pro Max с обновленным объективом и системой автофокуса теперь может снимать на расстоянии всего в два сантиметра от объекта. В Apple заверяют, что самые мелкие детали будут выглядеть масштабно - узор листа, лапки насекомого или капля росы. Кроме того, с помощью этих смартфонов можно снимать макровидео, даже замедленное или таймлапс.

iPhone 13 Pro, как подчеркивают в Apple, создан для съемки при слабом освещении. Широкоугольная камера с увеличенной диафрагмой и самой большой матрицей компании использует возможности сканера LiDAR для портретов в ночном режиме. У сверхширокоугольной камеры с новым автофокусом диафрагма стала значительно больше, а матрица - быстрее, эта камера улавливает на 92 процента больше света. А у телефотокамеры появился ночной режим.

Новая сверхширокоугольная камера iPhone 13 видит больше деталей в темных областях снимков, а его новая широкоугольная камера улавливает на 47 процентов больше света. Эти новые камеры поместились и в iPhone 13 mini.

Модели iPhone 13 поддерживают 5G и могут самостоятельно переключаться на LTE для экономии заряда.

Какой iPhone взять

Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец сравнил стандартный iPhone 13 и Pro-версию. Он считает, что самые дорогие смартфоны линейки подойдут тем, кто увлекается мобильной фотографией и знает, как использовать потенциал iPhone 13 Pro.

В остальных случаях, по его мнению, стоит задуматься, зачем платить больше.

«Если носить телефоны в чехле, то нет никакой разницы, алюминиевые у айфона бока или стальные. По скорости работы айфоны идентичны», - подчеркнул он.

Побыванец отметил, что 30-граммовая разница в весе смартфонов кажется незначительной, но на практике получается очень существенной.