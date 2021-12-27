Новый iPhone 13: цены и характеристика

Apple представила новый iPhone 13 на онлайн-презентации 14 сентября 2021 года. «Рамблер» собрал всю информацию о ценах на последний смартфон американской корпорации и его обновленных характеристиках.
Всего в новой линейке Apple представлены четыре модели смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Дата выхода новинок в России - 24 сентября 2021 года.
Cамый доступный iPhone 13 c 129 гигабайтами памяти в России стоит 79 990 рублей (столько же, сколько iPhone 12 c 64 гигабайтами на старте продаж).
Компактная версия mini обойдется покупателям в РФ в 69 990 рублей.
Самые продвинутые iPhone 13 Pro и Pro Max стоят от 99 990 и 109 990 рублей соответственно.
Дизайн iPhone 13 не сильно изменился по сравнению со смартфонами 12-го поколения Apple. Различить их можно по новому виду основной камеры - два ее объектива расположены по диагонали. Также в iPhone 13 переработали фронтальную камеру и систему FaceID: они занимают на 20 процентов меньшую площадь, благодаря чему «челка» на экране стала менее выражена.
iPhone 13 и iPhone 13 mini можно приобрести в золотом, синем, черном и белом цветах. Они изготовлены из авиационного алюминия.
Линейка iPhone 13 Pro доступна в сером, золотом, белом и голубом цветах. Эти гаджеты произведены из хирургической стали.
Модели защищены от влаги и могут находиться на глубине до шести метров в течение получаса.
Apple снабдила свою последнюю линейку смартфонов более емкими аккумуляторами. Время работы без подзарядки увеличено у iPhone 13 на полтора часа и на два часа у iPhone Pro по сравнению с предыдущими поколениями. Смартфоны 13-й линейки Apple можно заряжать и синхронизировать как через lightning-разъем, так и с помощью беспроводной зарядки Magsafe.
Дисплеи новых iPhone 13 получили больший запас по яркости по сравнению с в iPhone 12 - с 625 до 800 нит. В более дорогом iPhone 13 Pro появилась поддержка 120 Гц.
Объемы внутреннего хранилища в наиболее доступных версиях iPhone 13 начинаются со 128 гигабайтов, а версии Pro и Pro Max доходят до одного терабайта памяти.
iPhone 13 получил новый процессор A15 Bionic, Apple называет его самым быстрым среди всех смартфонов.
Новинки Apple также обзавелись возможностью записи видео с режимом «Киноэффект», позволяющим с легкостью менять фокус во время съемки и постоянно держать в фокусе лицо человека в кадре.
Новая сверхширокоугольная камера iPhone 13 Pro и Pro Max с обновленным объективом и системой автофокуса теперь может снимать на расстоянии всего в два сантиметра от объекта. В Apple заверяют, что самые мелкие детали будут выглядеть масштабно - узор листа, лапки насекомого или капля росы. Кроме того, с помощью этих смартфонов можно снимать макровидео, даже замедленное или таймлапс.
iPhone 13 Pro, как подчеркивают в Apple, создан для съемки при слабом освещении. Широкоугольная камера с увеличенной диафрагмой и самой большой матрицей компании использует возможности сканера LiDAR для портретов в ночном режиме. У сверхширокоугольной камеры с новым автофокусом диафрагма стала значительно больше, а матрица - быстрее, эта камера улавливает на 92 процента больше света. А у телефотокамеры появился ночной режим.
Новая сверхширокоугольная камера iPhone 13 видит больше деталей в темных областях снимков, а его новая широкоугольная камера улавливает на 47 процентов больше света. Эти новые камеры поместились и в iPhone 13 mini.
Модели iPhone 13 поддерживают 5G и могут самостоятельно переключаться на LTE для экономии заряда.
Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец сравнил стандартный iPhone 13 и Pro-версию. Он считает, что самые дорогие смартфоны линейки подойдут тем, кто увлекается мобильной фотографией и знает, как использовать потенциал iPhone 13 Pro.
В остальных случаях, по его мнению, стоит задуматься, зачем платить больше.
«Если носить телефоны в чехле, то нет никакой разницы, алюминиевые у айфона бока или стальные. По скорости работы айфоны идентичны», - подчеркнул он.
Побыванец отметил, что 30-граммовая разница в весе смартфонов кажется незначительной, но на практике получается очень существенной.
«Если хотите просто новый и удобный iPhone - покупайте iPhone 13. Важен внешний вид, любите фотографию и ежедневно делаете десятки фото и видео - выбирайте iPhone 13 Pro как минимум с 256 ГБ памяти. Ну а если не гоняетесь за новинками и выбираете рационально, то iPhone 12 - отличный телефон», - посоветовал эксперт.