Названы бренды смартфонов с худшей поддержкой

Китайские производители смартфонов вошли в список брендов, которые оказывают самую короткую поддержку обновлениями. Об этом сообщает издание BGR.

Специалисты медиа проанализировали рынок смартфонов и выбрали бренды, устройства которых имеют самый короткий срок поддержки обновлениями. В список попала Motorola — авторы портала объяснили, что владельцы даже флагманских девайсов от компании могут рассчитывать только на два года выпуска новых версий Android.

В список худших брендов попала Xiaomi. Авторы заметки объяснили, что некоторым топовым моделям обещают до пяти лет поддержки обновлениями, однако большинство устройств получают лишь два крупных апдейта. Однако журналисты BGR отметили, что телефоны Xiaomi стоят заметно дешевле конкурентных гаджетов.

В антирейтинг также включили китайскую TCL: компания в основном ориентирована на средний ценовой сегмент, и ее устройства поддерживают не дольше двух лет. Закрыла список компания RedMagic — смартфоны этого бренда получают всего два крупных обновления Android. Журналисты издания заявили, что это странно, так как фирма в основном выпускает дорогие геймерские телефоны.

В начале августа журналисты издания How-To Geek заявили, что длинные зарядные кабели могут привести к потере энергии и перегреву. Они призвали приобретать зарядки длиной до трех метров.