Описано превосходство Android над iOS

Операционная система (ОС) Android гораздо меньше ограничивает пользователя смартфона, чем iOS. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

В колонке для медиа журналист Абхиджит Н. Арджунан сравнил Android и iOS. Журналист пришел к выводу, что ОС от Google значительно превосходит систему от Apple и описал возможности, благодаря которым Android дает пользователям больше свободы действий.

Так, автор рассказал, что для Android можно скачивать приложения не только из официального магазина, но и из десятков неофициальных библиотек и неисчислимого количества других источников.

«Конечно, Google продолжает блокировать приложения, противоречащие интересам компании, но пока работает установка программ из сторонних источников, я рад оставаться на Android», — заметил специалист.

Также Абхиджит Н. Арджунан заметил, что может очень тонко настроить внешний вид экрана смартфона, включая даже наборы иконок, размеры виджетов и анимацию. Кроме того, он заявил, что в Android есть очень точные настройки уведомлений из приложений.

В заключение специалист отметил, что ему не нужно искать сложных обходных путей, чтобы изучить файловую систему ОС и получить доступ ко всем документам.

«Благодаря прямому доступу к файловой системе я могу перемещать файлы так, как мне нужно», — заявил журналист, но при этом признал, что Android точно не превосходит iOS во всем, так как имеет свои недостатки.

Ранее авторы портала BGR перечислили смартфоны, которые оказали наибольшее влияние на развитие Android. В список попали HTC Dream, Motorola Droid, Samsung Galaxy Note, LG G4 и Google Pixel.