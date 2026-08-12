Система коррекции спутников «Экспресс-РВ» прошла огневые испытания

Специалисты компании "Решетнев" (входит в Роскосмос) провели огневые стыковочные испытания системы коррекции для новых спутников связи "Экспресс-РВ".

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"Компания "Решетнев" успешно провела огневые стыковочные испытания системы коррекции для новых спутников связи. Огневые испытания - это комплекс проверок, во время которых имитируется работа двигателей коррекции в условиях, максимально приближенных к космическим", - говорится в сообщении Роскосмоса, посвященном спутникам системы "Экспресс-РВ".

Стыковочные испытания технологических образцов приборов подтвердили работоспособность составных частей системы коррекции и соответствие характеристик требованиям технических заданий. Следующим шагом станут изготовление и приемочные испытания штатной системы коррекции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в июне 2025 года сообщил, что постоянную связь для беспилотных летательных аппаратов в Арктическом регионе обеспечит высокоэллиптическая спутниковая система "Экспресс-РВ". В АО "Решетнев" отмечали, что аппараты связи спутниковой системы находятся в сборке, а развертывание группировки на орбите планируется в 2027 году.