Названы самые легендарные смартфоны

Журналисты издания BGR собрали список из пяти Android-смартфонов, которые заметнее всех повлияли на рынок устройств. Заметка опубликована на сайте медиа.

Топ открыл HTC Dream — первая коммерческая модель на базе операционной системы (ОС) Android. Аппарат был оснащен физической QWERTY-клавиатурой и 3,2-дюймовым дисплеем, который имел конструкцию слайдера. В список попал еще один аппарат с физической клавиатурой — Motorola Droid. Он выделялся тем, что имел встроенный пошаговый навигатор.

Одним из легендарных смартфонов назвали Samsung Galaxy Note. По словам специалистов, он выделялся на фоне остальных встроенным стилусом и способствовал популяризации устройств с большим экраном. LG G4 поставили в топ-5 из-за его продвинутой камеры — она была оснащена оптической стабилизацией, лазерной автофокусировкой и датчиком цветового спектра. Камера девайса позволяла снимать очень качественные фотографии в темное время суток.

Одним из важнейших смартфонов также назвали Google Pixel. Он имел поддержку голосового помощника Google Assistant, а покупатель получал доступ к неограничнному облачному хранилищу Google Photos для своих фотографий.

В конце июля журналисты издания SlashGear перечислили устройства, которые имеют лучшую поддержку обновлениями. В список попали Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 и другие девайсы.