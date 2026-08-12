Два древних поселения нашли при строительстве аэропорта

Два древних поселения изучают археологи на территории будущего аэропорта в Архызе в Карачаево-Черкесии.

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«На месте строительства нового аэропорта в Архызе проводили поисковые археологические работы, и было обнаружено два поселения. Нам предстоит вскрыть около 20 гектаров, сейчас уже вскрыто 4 гектара. <...> Мы должны успеть все это к середине октября, и будем надеяться, что погода нам не сильно будет мешать», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» замруководителя по науке Кавказской экспедиции ИА РАН Роман Мимоход.

По его словам, поселений не было видно: они представляли собой просто распаханные поля и были обнаружены при проведении археологических разведок.

«Мы нашли там большое количество майкопской керамики. Начали работать в июле и ожидаем значительно большего количества находок, но уже сейчас у нас где-то 1600 фрагментов найдено и более 80 индивидуальных находок, поэтому работа еще продолжается», — отметил он.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что проект аэропорта Архыз вошел в шорт-лист одной из самых престижных международных архитектурных премий мира — World Architecture Festival 2026.