США пригласили Индию участвовать в лунной программе "Артемида"

США пригласили Индию присоединиться к запущенной в 2019 году программе "Артемида" (Artemis), предусматривающей высадку астронавтов на Луну и создание окололунной пилотируемой станции.

Как сообщило посольство США в Нью-Дели, приглашение было направлено Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) руководству Индийской организации космических исследований (ISRO) на прошедшем в Бангалоре заседании Индийско-американской рабочей группы по научному и технологическому сотрудничеству.

"NASA пригласило ISRO присоединиться к своей программе освоения Луны, развивая партнерство двух стран в рамках соглашений по программе "Артемида". Стороны также договорились продвигать сотрудничество в области открытого обмена научными данными в рамках этих соглашений", - говорится в сообщении.

На заседании рабочей группы стороны обсудили расширение сотрудничества в области будущих космических исследований и технологий пилотируемых космических полетов, добавила дипмиссия.

Как отмечает издание The Times of India, с присоединением к программе "Артемида" Индия может расширить свое участие в исследовании Луны и предоставить партнерам возможности для сотрудничества в области науки, техники и пилотируемых космических полетов. Ранее США и Индия определили пилотируемые космические полеты как область для более глубокого сотрудничества, в том числе в рамках широкого стратегического партнерства космических агентств двух стран.

США подписали соглашения об участии в программе "Артемида" с 61 страной, включая Австралию, Великобританию, Италию, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Японию.