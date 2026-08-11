«Джеймс Уэбб» обнаружил воду и пыль в окрестностях черной дыры

Астрономы обнаружили при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" большие количества водяного льда и пыли в окрестностях одной из умирающих звезд в центральных регионах Млечного Пути.

Это впервые указало на то, что вода и прочие летучие вещества могут существовать длительное время в окрестностях сверхмассивных черных дыр, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

"Обнаружение воды вызвало у нас особенный интерес, так как это открытие говорит о том, что сложно устроенные молекулы могут существовать длительное время в среде, которая непрерывно подвергается воздействию интенсивного излучения. Это говорит о том, что звезды формируют большие количества материи даже на минимальном расстоянии от сверхмассивных черных дыр", - пояснила научный сотрудник ЕКА Макарена Марин, чьи слова приводит пресс-служба агентства.

Марин и ученые совершили это открытие, наблюдая при помощи инфракрасных камер и других инструментов орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" за звездой IRS 3, расположенной в созвездии Стрельца на минимальном расстоянии, порядка 0,55 световых лет, от сверхмассивной черной дыры (Sgr A*). Данное крупное светило почти полностью исчерпало свои запасы водорода и превратилось в красного сверхгиганта.

На этой жизни звезды резко расширяются и становятся нестабильными, в результате чего их периодические пульсации выбрасывают в окружающий космос огромное количество частиц пыли и других форм материи, в том числе молекулы воды. Эти выбросы предположительно играют ключевую роль в химической эволюции Вселенной и ее насыщении "стройматериалами" для будущих планет, что побуждает ученых активно изучать подобные умирающие светила.

В частности, астрономов давно интересовало, существуют ли различия в характере выработки пыли и других форм материи между звездами на окраинах Галактики и в ее центре, где находится множество источников космических лучей и излучения высоких энергий, в теории способных разрушить эти частицы. Проведенные "Джеймсом Уэббом" замеры поставили под сомнение это предположение, так как инструментам этого телескопа удалось обнаружить сразу два четких сигнала, порождаемых частицами силикатной пыли, которые выбрасываются IRS 3.

Последующий анализ этих замеров и компьютерное моделирование структуры газовых оболочек этого светила показали, что данная умирающая звезда также вырабатывает и молекулы воды, которые присутствуют в больших количествах в холодных внешних прослойках IRS 3. Данное открытие заметно расширяет перечень источников "планетных стройматериалов" в центральных регионах Млечного Пути и других галактик, подытожили Марин и ученые.