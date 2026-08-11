В Claude ввели специальные текстовые знаки для маркировки ИИ-текстов

Нейросеть Claude теперь автоматически снабжает создаваемые тексты специальными невидимыми метками, которые сохраняются даже после копирования материала. Нововведение может осложнить использование ИИ для подготовки дипломных и курсовых работ.

При обычном чтении такие обозначения никак себя не проявляют и не влияют на содержание или качество текста. Если же Claude редактирует материал либо создает файл, соответствующая отметка также появляется в его метаданных.

Новая функция с 2 августа действует во всех моделях Claude и распространяется на продукты компании Anthropic, в том числе Claude Code.

При этом сама по себе обнаруженная метка еще не означает, что весь материал был написан нейросетью: Claude могли задействовать только для перевода, редактирования или проверки информации.