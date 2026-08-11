Компьютеры на Windows подорожают

Компьютеры на базе операционной системы (ОС) Windows станут дороже. Об этом сообщает издание United Daily News (UDN).

Источники медиа выяснили, что в июле Microsoft повысила лицензионные сборы. По информации UDN, это вызовет дополнительное давление как на производителей персональных компьютеров (ПК), так и на потребителей. В материале говорится, что многие устройства на Windows уже подорожали, но в будущем цены снова изменятся в большую сторону.

Журналисты UDN отметили, что Microsoft повышает лицензионные сборы каждый год — в этом году их увеличили на 7-10 процентов. Размер сборов привязан к модели центрального процессора, используемого в компьютере. Источники сообщили, что цены на ПК вырастут на 5 процентов в третьем квартале. При этом цены на некоторые устройства уже выросли, однако повышение замаскировали ростом цен на память.

Одними из первых о повышении цен рассказали тайваньские компании ASUS и Acer. Например, компьютеры ASUS подорожали в среднем на 30 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Аналитики UDN напомнили, что, согласно отчету Counterpoint Research, поставки компьютеров на мировом рынке во втором квартале 2026-го достигли 65 миллионов единиц, что на 4 процента меньше, чем годом ранее.

В начале августа журналисты издания BGR заявили, что без обновлений компьютер с Windows становится легкой целью для вирусов и атак хакеров. Еще одним последствием этого отказа назвали снижение производительности устройств с Windows из-за накопившихся ошибок.