Скоро произойдут сразу три астрономических события

Встретить рассвет под шестью планетами, выстроившимися в ряд, стать свидетелем солнечного затмения, а ночью ловить падающие звёзды — Персеиды... Именно так выглядит 12 августа 2026 года — день, когда астрономия преподносит редчайший подарок. Где, во сколько и как можно увидеть все три события? И что они означают с астрологической точки зрения? Собрали всё в одном материале.

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Большой парад планет 12 августа

12 августа 2026-го ещё до восхода Солнца ожидается одно из самых масштабных астрономических событий этого года — парад шести планет. В утреннем небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Невооружённым глазом проще всего будет заметить Марс и Сатурн. Меркурий и Юпитер расположатся очень низко, поэтому для их поиска особенно важен открытый горизонт. А для Урана и Нептуна уже понадобится бинокль или телескоп.

Жителям Северного полушария рекомендуется наблюдать это астрономическое явление примерно за 30—60 минут до рассвета. В Москве идеальное окно для наблюдения планет будет примерно с 04:12 до 04:21. В Санкт-Петербурге — с 04:22 до 04:28. В Екатеринбурге наилучший момент для наблюдения будет с 04:42 до 04:52. В Новосибирске стоит планировать наблюдение на промежуток с 04:50 до 05:06. Оптимальный интервал во Владивостоке — 13 августа с 05:29 до 05:43.

Во всех городах главное условие — открытый восточный горизонт.

Полное солнечное затмение 12 августа

Ещё одним астрономическим событием 12 августа 2026 года станет полное солнечное затмение. Оно примечательно хотя бы тем, что станет первым полным затмением, которое можно будет увидеть с территории континентальной Европы с 1999 года.

По словам специалистов, в Испании и на северо-востоке Португалии, где можно будет наблюдать полную фазу, затмение произойдёт в момент, когда Солнце опустится близко к горизонту. Благодаря этому возникает редкий визуальный эффект: солнечный диск выглядит огромным и окрашенным в тёплые тона. Полная фаза также будет видна на дальнем севере России, в Гренландии и Исландии.

Жители Центральной России смогут увидеть затмение в самом конце дня. В Москве, например, частная фаза начнётся в 20:03, около 20:08 наблюдаемая фаза будет наибольшей, а в 20:13 Солнце уже зайдёт.

Пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно происходит в августе. Его название связано с созвездием Персея, потому что именно этот участок на небе выглядит как источник «падающих звёзд». На самом деле это частицы, оставленные кометой Свифта — Туттля, которые сгорают в земной атмосфере, оставляя яркие светящиеся следы. Самые крупные из них превращаются в яркие болиды.

В 2026 году наблюдать этот впечатляющий звездопад лучше всего в ночь на 13 августа, в это время его активность достигает пика. Кроме того, в этом году на это время приходится новолуние, а значит, Луна не будет мешать своим светом. Такое совпадение случается очень редко. В следующий раз на 12 августа новолуние выпадет только в 2045 году.

Оптимальное время для созерцания — это часы после полуночи и до самого рассвета, когда созвездие Персея поднимается высоко над горизонтом. В Москве, например, самый подходящий период — с 00:00 до 04:00, а в Санкт-Петербурге — с полуночи до 03:30. Лучше всего Персеиды видны в средних северных широтах.

Чтобы увидеть максимум «падающих звёзд», желательно уехать подальше от городских огней. Идеально, если это будет открытая поляна или холм с широким обзором. Очень важно дать глазам привыкнуть к темноте — для этого нужно минимум 15—20 минут не смотреть на экраны телефонов и не включать яркий свет. Не стоит смотреть прямо на радиант, потому что там метеоры слишком короткие и незаметные. Лучше охватывать взглядом как можно большую площадь неба.

12 августа с точки зрения астрологии: чему уделить внимание в это время?

12 августа 2026 года друг на друга наложатся сразу три астрономических явления. Астрологи видят в этом не только красивое зрелище, но и особый символический смысл. В этот момент они рекомендуют остановиться и прислушаться к себе.

Считается, что затмение во Льве затрагивает самое личное. В этом контексте выделяют чувство собственной ценности, желание быть замеченным и потребность доказать другим, что мы действительно чего‑то стоим. Любителям астрологии советуют уделить время размышлениям о том, что для них важно на самом деле, что делается для себя, а что ради чужого мнения.

Тем, кто почувствует, что старые роли и модели поведения уже не работают, предлагается не торопиться с решением отказываться от всего сразу. Вместо этого астрологи призывают понаблюдать за своими реакциями, за тем, что вызывает раздражение или тревогу. По их мнению, в эти дни лучше не начинать новые проекты, не давать обещаний и не вступать в конфликты. Важные решения рекомендуют отложить.

Так что, как считают астрологи, настраиваться на кардинальные перемены в этот период не стоит. Иногда лучший шаг вперёд — это пауза, чтобы услышать самого себя.