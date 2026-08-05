Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Как говорила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума основательница компании, глава Wildberries & Russ (RWB) Татьяна Ким, он запущен в тестовом режиме для сотрудников.

По ее словам, в первую очередь он появился как решение внутренних проблем компании для общения команды, но разработчики мессенджера поставили перед собой более амбициозные задачи - сделать продукт, который они смогли бы вывести на рынок.

Ким отмечала в июне, что пока непонятно, получится это сделать или нет. При этом она допускала в случае успеха возможность вывода мессенджера после доработки на зарубежные рынки.

Wildberries задумалась о его создании после объединения с Russ - крупнейшего в стране оператора наружной рекламы. Компания уже развивает платформу для видеошопинга - Wibes, и там тоже есть "легкая форма" мессенджера, отмечала Ким.