Meta* представила ИИ-агент Muse Code

Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией) выпустила свой первый ИИ-агент для написания кода под названием Muse Code, чтобы составить конкуренцию на рынке ведущим лабораториям Anthropic и OpenAI, сообщает CNBC.

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Новый инструмент позволяет разработчикам создавать приложения в едином интерфейсе и управлять цифровыми помощниками. По словам главного специалиста по искусственному интеллекту Meta* Александра Ванга, бета-версия** продукта работает совместно с новейшей моделью Muse Spark 1.2. Стоимость использования составляет $1.25 за миллион токенов* ввода и $4.25 за миллион токенов вывода. Ванг отметил, что «Muse Code является терминальным агентом для программирования, который можно установить одной командой для решения полного спектра задач программной инженерии».

Александр Ванг присоединился к корпорации в июне прошлого года в рамках масштабной стратегии генерального директора Марка Цукерберга по обновлению направления искусственного интеллекта. Meta* делает ставку на ценовую доступность своих решений и внедряет важные корпоративные функции, включая возможность полного отказа от сохранения пользовательских данных для обучения будущих моделей.

*Токен — это базовая единица учета текста в нейросетях, которая может представлять собой слово, часть слова или даже отдельный символ. Стоимость услуг ИИ-моделей часто рассчитывается исходя из количества обработанных токенов, так как это отражает объем вычислительных мощностей, затраченных на генерацию ответа.

**Бета-версия — это предварительная версия программного продукта, которая уже обладает основным функционалом, но может содержать ошибки и требует дополнительного тестирования. Она выпускается для ограниченного или публичного использования, чтобы собрать отзывы пользователей и исправить недоработки перед официальным релизом.