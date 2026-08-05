Скромные поселения майя оказались устроены по строгому плану

Небольшие поселения майя оказались тщательно спланированными системами, в которых расположение домов, полей и водосборников подчинялось особенностям местного рельефа. К такому выводу пришли мексиканские археологи после изучения нескольких памятников на полуострове Юкатан.

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Исследование охватило город Тепакан и три археологических комплекса в районе Бекаля. В отличие от знаменитых городов-государств майя с их монументальными храмами и дворцами, эти поселения были значительно скромнее по размерам. Однако современные методы исследования показали, что их устройство было не менее продуманным.

Учёные применили сразу несколько подходов. Лазерное сканирование по технологии LiDAR и географические информационные системы позволили детально разобрать топографию и гидрологические условия, после чего последовали раскопки. На месте обнаружились комплексы из тридцати-сорока небольших построек.

Архитектура здесь предельно простая, зато рельеф использован с максимальной выгодой. Жилища ставили на возвышенных отрезках склонов, а понижения приспособили для накопления влаги и земледелия.

Промежутки между домами, кажущиеся сейчас незастроенным пустырём, тоже работали. По мнению исследователей, там располагались огороды и мильпа, система подсечно-огневого земледелия, которую потомки древних жителей практикуют до сих пор.

Такие поселения, вероятно, кормили сами себя. Впрочем, излишки урожая могли идти и на обмен с соседями, а возможно, и с теми самыми крупными центрами. Работу провёл Карлос Матос Льянес из Национального института антропологии и истории Мексики.