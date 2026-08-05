На Венере обнаружены гигантские кольца

Нидерландские астрофизики обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры гигантские кольцеобразные структуры, которых ранее никто не наблюдал. Согласно статье, опубликованной в The Planetary Science Journal, речь идет о масштабных атмосферных волнах, окружающих планету.

Необычные структуры удалось выявить при повторном анализе снимков, которые в 2010 году получил телескоп Уильяма Гершеля. Кольца, вероятно, связаны с изменениями плотности газа над верхней границей облаков Венеры. Компьютерное моделирование показало, что причиной могут быть гравитационные волны — аналогичные процессы происходят и на Земле, где такие волны влияют на циркуляцию атмосферы и погодные процессы.

Сперва ученые предположили, что рисунок является артефактом прибора ExPro, созданного для поиска околозвездных дисков вокруг других звезд, но анализ изображений через шесть различных поляризационных фильтров, показал, что кольца появляются только в части данных, тогда как характеристики прибора не объясняют возникновение такого эффекта. В результате исследователи решили, что обнаруженный сигнал реален.

Однако исследователи показали, что окончательно говорить об открытии пока рано. ExPo стал экспериментальным инструментом, который после завершения программы разобрали, а аналогичных поляриметров с такой чувствительностью сейчас нет. По этой причине повторить наблюдение пока невозможно, а найденный сигнал необходимо подтверждать независимыми исследованиями. Возможность появится с запуском миссии Европейского космического агентства EnVision в 2032 году.