В Курской области нашли первый зуб птерозавра

1 августа команда Курского палеонтологического сообщества и Алексей Мирошниченко обнаружили первый в Курской области зуб птерозавра. Возраст находки оценивается примерно в 100–94 миллиона лет. Она относится к верхнему мелу, сеноманскому ярусу.

В это время на территории Курской области находилось мелководное море. В нем обитало множество морских рыб, на которых охотились птерозавры, летая над поверхностью моря. Поиск проводился просевом геологического слоя при помощи разноячеистых сит.

Извлечение и доставку пород выполнял Владимир Корой. Просев и просмотр материала в вибросите провели Иван Скляров и Алексей Мирошниченко. Елена Чернова закрепила хрупкий фрагментарный образец и сфотографировала его. Первичную геолого-палеонтологическую разведку места выполнил Даниил Портнягин.