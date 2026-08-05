Каменный саркофаг обнаружили при раскопках города Перперикон

Массивный каменный саркофаг в каменном мавзолее обнаружили болгарские археологи в скальном городе Перперикон в Восточных Родопах в Болгарии в ходе 26-го сезона раскопок. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, руководитель раскопок профессор Николай Овчаров лично представил артефакт президенту Болгарии Илияне Йотовой, которая посетила мегалитический комплекс, изучение которого продолжается 26 лет.

"Мы видим здесь римский город, но он существенно отличается от типичной роскошной римской античной архитектуры и ставит перед нами новые загадки, которые приходится решать. Здесь мы обнаружили мавзолеи видных граждан того времени. К сожалению, этот саркофаг и мавзолей, как и многие другие захоронения, еще в античный период были ограблены, о чем свидетельствуют обнаруженные нами следы взлома. Но наши исследования продолжаются, и мы ждем новых интересных находок", - отметил ученый.

Президент Болгарии подчеркнула, что государство должно оказывать поддержку археологам, выделяя необходимое финансирование, указав, что вся эта уникальная работа способствует развитию культурного туризма и повышает авторитет страны.

"Я не знаю другого такого города в Европе, где бы так тесно переплетались различные эпохи. 7 тыс. лет истории находятся на Перпериконе и слой за слоем наши археологи погружаются в глубину жизни пяти цивилизаций, которые жили на этом месте. Мне будет очень интересно узнать, почему 7 тыс. лет своего существования этот город был постоянным местом религиозного поклонения, что уже доказали археологи, что заставляло знатных людей античного периода приезжать в Перперикон со всем своим богатством в последние дни жизни", - сказала Йотова.

Раскопки на Перпериконе продолжаются с 2000 года. Археологи открыли здесь средневековый некрополь, огромную античную площадь и ритуальные языческие культовые сооружения. Всего за время работ в Перпериконе было обнаружено десятки тысяч разных артефактов: монеты, украшения, десятки оловянных печатей византийского периода и другие предметы, имеющие историческую ценность. Доказано, что история города насчитывает 7 тысячелетий, а в V-XI веках он был большим епископским центром. Ученые подчеркивает, что за годы работы изучена лишь относительно небольшая часть скального города и потребуется еще много лет, чтобы завершить исследования.