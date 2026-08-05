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Каменный саркофаг обнаружили при раскопках города Перперикон

ТАСС

Массивный каменный саркофаг в каменном мавзолее обнаружили болгарские археологи в скальном городе Перперикон в Восточных Родопах в Болгарии в ходе 26-го сезона раскопок. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, руководитель раскопок профессор Николай Овчаров лично представил артефакт президенту Болгарии Илияне Йотовой, которая посетила мегалитический комплекс, изучение которого продолжается 26 лет.

Каменный саркофаг обнаружили при раскопках города Перперикон
© Global Look Press
"Мы видим здесь римский город, но он существенно отличается от типичной роскошной римской античной архитектуры и ставит перед нами новые загадки, которые приходится решать. Здесь мы обнаружили мавзолеи видных граждан того времени. К сожалению, этот саркофаг и мавзолей, как и многие другие захоронения, еще в античный период были ограблены, о чем свидетельствуют обнаруженные нами следы взлома. Но наши исследования продолжаются, и мы ждем новых интересных находок", - отметил ученый.

Президент Болгарии подчеркнула, что государство должно оказывать поддержку археологам, выделяя необходимое финансирование, указав, что вся эта уникальная работа способствует развитию культурного туризма и повышает авторитет страны.

"Я не знаю другого такого города в Европе, где бы так тесно переплетались различные эпохи. 7 тыс. лет истории находятся на Перпериконе и слой за слоем наши археологи погружаются в глубину жизни пяти цивилизаций, которые жили на этом месте. Мне будет очень интересно узнать, почему 7 тыс. лет своего существования этот город был постоянным местом религиозного поклонения, что уже доказали археологи, что заставляло знатных людей античного периода приезжать в Перперикон со всем своим богатством в последние дни жизни", - сказала Йотова.

Раскопки на Перпериконе продолжаются с 2000 года. Археологи открыли здесь средневековый некрополь, огромную античную площадь и ритуальные языческие культовые сооружения. Всего за время работ в Перпериконе было обнаружено десятки тысяч разных артефактов: монеты, украшения, десятки оловянных печатей византийского периода и другие предметы, имеющие историческую ценность. Доказано, что история города насчитывает 7 тысячелетий, а в V-XI веках он был большим епископским центром. Ученые подчеркивает, что за годы работы изучена лишь относительно небольшая часть скального города и потребуется еще много лет, чтобы завершить исследования.