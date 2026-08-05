Китай запустил группу интернет-спутников

КНР осуществила успешный запуск группы интернет-спутников на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя CZ-8A (Long March-8A). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с коммерческой площадки космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. Спутники достигли заданной орбиты, миссия признана успешной.

CZ-8A - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе. Диаметр обтекателя составляет 5,2 м, длина ракеты - 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 т груза (3,5 т на геостационарную переходную орбиту).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности для изучения астероидов и Марса. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.