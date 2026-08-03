Минцифры обсудит усиление контроля за «замаскированными» VPN

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля за IP-адресами корпоративных и других легитимных VPN, включенными в перечень исключений Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, структура Роскомнадзора). Такие адреса не блокируются, однако среди них могут оказаться серверы VPN, замаскированные под законные ресурсы и позволяющие обходить ограничения, сообщает РБК со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с обсуждением.

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Сейчас компании направляют заявку на включение своих IP-адресов в перечень, после чего Роскомнадзор проверяет их и при подтверждении легитимности исключает из блокировок. Минцифры предлагает создать механизм постоянного мониторинга этих адресов с участием хостинг-провайдеров. Если на одном из них обнаружат запрещенную VPN-инфраструктуру, ЦМУ ССОП направит провайдеру запрос на проверку. Хостер должен будет подтвердить технологическое назначение серверов либо исключить адрес из перечня.

Одновременно обсуждается градация клиентов хостинг-провайдеров по способу идентификации. Если клиент подтвердил личность только по телефону, электронной почте или банковской карте, при выявлении запрещенной инфраструктуры ему могут приостановить услуги в течение 30 минут. Если идентификация проходила через ЕСИА, Единую биометрическую систему или договор с юридическим лицом, провайдер сначала должен будет связаться с клиентом и дать ему возможность устранить нарушение. При повторяющихся инцидентах у клиентов с минимальной идентификацией ограничения могут распространить на IP-подсети хостера.

Frank Media направили запрос в Минцифры.

С февраля 2024 года оказывать услуги хостинга в России могут только компании, включенные в реестр Роскомнадзора: к июлю 2026 года в нем насчитывалось 584 провайдера, напоминает РБК. Действующие правила предусматривают несколько способов идентификации клиентов, включая ЕСИА, биометрию, электронную подпись, паспорт, банковские системы и Систему быстрых платежей.

Опрошенные РБК участники рынка предупреждают о риске ошибочных ограничений. Генеральный директор VAS Experts Владимир Лапин отметил, что IPv4-адреса могут передаваться, сдаваться в аренду и маршрутизироваться через разные автономные системы, поэтому санкции способны затронуть компании, не связанные с нарушением. Гендиректор Ru-Center Андрей Кузьмичев считает более глубокую проверку оправданной для клиентов, неоднократно замеченных в использовании запрещенной инфраструктуры, однако предупреждает, что обязательная идентификация всех клиентов через ЕСИА или биометрию может привести к уходу 25–35% клиентской базы российских хостеров к зарубежным провайдерам.