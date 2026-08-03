На берегу Азовского моря нашли предков мамонта возрастом 1,4 млн лет

Останки таманских слонов (Archidiskodon meridionalis tamanensis) обнаружены участниками комплексной экспедиция по изучению археолого-палеонтологического памятника Богатыри/Синяя Балка на Таманском полуострове.

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Как сообщает пресс-служба Южного научного центра РАН, в полевых работах принимали участие палеонтологи из Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя и Екатеринбурга.

"Особенностью раскопок этого года является то, что нам удалось выкопать и снять части от шести черепов слонов. Реставрация и хранение палеонтологических материалов будут проходить в Азовском музее-заповеднике", - сообщил руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Вадим Титов.

Напомним, что Таманский слон - это древний предок мамонтов, который обитал на территории современного Таманского полуострова около 1,2-1,4 миллиона лет назад в раннем плейстоцене. Его часто называют "прадедушкой" более поздних и хорошо известных шерстистых мамонтов.

Среди костей этих гигантов встречаются раннепалеолитические каменные орудия, которые предположительно принадлежали Homo ergaster (человеку работающему), обитавшему на Тамани.

Справка "РГ"

Археолого-палеонтологический памятник Богатыри/Синяя Балка расположен у поселка За Родину на Таманском полуострове в Краснодарском крае. На территории у берега Азовского моря, по расчетам ученых, содержатся остатки около 100 особей таманских слонов и 40 носорогов-эласмотериев.