Россиян предупредили о магнитной буре

В течение ближайших суток с вероятностью 75 процентов на Земле ожидается магнитная буря. Такой прогноз Михаил Леус.

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Он отметил, что причиной может стать корональный выброс массы, который произошел на Солнце 30 июля. «Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в секунду и выше», — говорится в сообщении. По словам синоптика, возмущения геомагнитного поля способны достичь уровня G1—G2, а продолжительность — от 6 до 9 часов.

Ранее ученые предупредили, что магнитные бури способны нарушить глобальную спутниковую связь, вызвать масштабные перебои в подаче электроэнергии и увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов.

В России прогноз магнитных бурь составляет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Ученые не дают точных прогнозов магнитных бурь на месяц вперед, потому что узнать об их приближении можно за несколько дней.