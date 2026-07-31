Стала известна стоимость новых iPhone

Корпорация Apple будет вынуждена заметно поднять цены на новые смартфоны. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Джеффа Пу из GF Securities.

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Авторы портала изучили аналитическую записку специалиста, который заявил, что Apple не сможет сохранить цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, которые были в 2025 году. По его мнению, флагманские устройства подорожают на 250-300 долларов (20-24 тысячи рублей).

Вышедшие осенью 2025 года iPhone 17 Pro и 17 Pro Max были оценены минимум в 1099 и 1199 долларов (88 и 95 тысяч рублей) соответственно. Из отчета Джеффа Пу стало известно, что базовая версия 18 Pro будет стоить 1399 долларов (112 тысяч рублей), а 18 Pro Max — 1499 долларов (120 тысяч рублей).

Журналисты MacRumors напомнили, что еще в мае аналитик GF Securities был уверен, что новые смартфоны Apple не подорожают или подорожают незначительно относительно старых моделей. Также авторы отметили, что глава Apple Тим Кук в ходе конференции по итогам третьего квартала не комментировал, будет ли его компания поднимать цены на iPhone.

В конце июня Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники. Подорожали MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro, стартовые версии шлема Vision Pro, колонок HomePod и HomePod mini и приставки Apple TV.