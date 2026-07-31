РЖД показали робота-проводника Володю

РЖД показали публике робота-проводника Володю, который продемонстрировал свои возможности в поезде «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети РЖД.

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Робот Володя носит красную жилетку с надписью «РЖД», а на одном из фото приветствует пассажиров на входе в поезд. Как рассказали в компании, Володя уже совершил тестовую поездку на поезде №768. В результате он справился со своими обязанностями — встречал пассажиров, проверял документы и помогал найти место.

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