Популярные мифы о сборке компьютера опровергли

Журналист портала XDA Тай Шербак перечислил мифы, связанные со сборкой персонального компьютера (ПК). Материал опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

По словам специалиста, он знает четыре самых популярных мифа, связанных со сборкой ПК, которые «передавались из поколения в поколение через сообщения на форумах и устные рассказы». Шербак предложил развеять их. В первую очередь он назвал мифом утверждение о том, что чем больше вентиляторов будет установлено в компьютере, тем будет лучше. По его словам, эффективность охлаждения в первую очередь связана не с количеством кулеров, а с их правильным расположением.

Также он опроверг заявления о том, что майнинг криптовалюты разрушает видеокарту. Автор заметил, что видеокарта изнашивается под воздействием тепла, и если она работала в условиях высокой температуры в течение длительного времени, то майнинг здесь не при чем. Кроме того, он опроверг предположение, согласно которому увеличение энергопотребления на процессор всегда позволит поднять производительность.

В заключение журналист опроверг утверждение, согласно которому обновление BIOS связано с высоким риском. «Обновление любой прошивки может привести к поломке устройства», — объяснил автор, заметив, что компьютер имеет множество систем, защищающих его от выхода из строя.

Ранее авторы портала How-To Geek напомнили, что «Корзина» в Windows и ее аналоги в других операционных системах (ОС) не удаляют файлы самостоятельно. Они посоветовали стирать файлы с устройства другим способом.