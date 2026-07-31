В Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид. Им оказался объект (44) Ниса, открытый еще в 1857 году. Об этом сообщает портал Space.com.

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Расположенное в Главном поясе — между орбитами Марса и Юпитера — небесное тело, как показали последние наблюдения, имеет три лопасти, а не две, как считалось ранее, и небольшой астероид-спутник, получивший обозначение S/2026 (44) 1.

«Изображения показывают удивительно необычный объект», — заявила ведущий исследователь Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла в Аризоне.

На последних снимках (44) Ниса в самой широкой части имеет длину 75 километров. Диаметр S/2026 (44) 1, вращающегося вокруг (44) Ниса на расстоянии 170 километров, оценивается в 1 километр. По мнению ученых, в действительности (44) Ниса может представлять собой три астероида, удерживаемых вместе слабой гравитацией.

Ранее инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов сообщил, что некоторые угрожающие Земле космические объекты еще не обнаружены.

Также в июле научный сотрудник Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонид Еленин рассказал ТАСС, что надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке.