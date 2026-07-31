Монахи Флоренции торговали напитком из коки до Coca-Cola

Настоятель флорентийского монастыря Сан-Марко отец Мануэль Руссо обнаружил в архивах рекламный буклет XIX века с рецептом «восстанавливающего винного эликсира» из листьев коки и орехов колы, сообщает The Guardian. Напиток мог стать предшественником Coca-Cola, которую в 1886 году создал американский фармацевт Джон Пембертон. Монахи активно торговали листьями коки задолго до международного запрета 1961 года.

© Московский Комсомолец

Эликсир готовили из 10 г боливийских листьев коки и 30 г орехов колы, смешанных с вином. Документ рекламировал его как тонизирующее средство от усталости, болезней и старения.

Пембертон также смешал экстракт листьев коки и орехи колы, но использовал газированную воду вместо вина из-за «сухого закона». Так родился сироп, ставший Coca-Cola.

Отец Руссо призвал не торопиться с выводами: «Мистер Пембертон изобрел свой рецепт, и без алкоголя. Подобные лекарства производили и в Италии, и во Франции». Аптека монастыря действует с 1460 года.

Другие находки показывают, что эликсир стоил от 2 до 6 лир (менее евроцента) и хвалили за «фантастические свойства». В архивах также нашли этикетки на кислород, коньяк и нефтяной спирт.

В 2025 году аналогичный рецепт был найден в испанских архивах — сироп Kola Coca производили в Валенсии в 1885 году. Кроме того, в июне 2026 года в Италии прошла выставка исторических аптечных рецептов, где были представлены эликсиры XIX века. Также раскрыт насчитывающий 139 лет секретный рецепт популярного напитка.