В обмелевшем Дунае найдены останки шерстистого мамонта

В рекордно обмелевшем Дунае найдены кости шерстистого мамонта, передает Болгарское телеграфное агентство. В четверг сотрудники Русенского регионального исторического музея приступили к их осторожному извлечению.

© Naukatv.ru

На место обнаружения в селе Ряхово Русенской области они выехали в среду, когда местный житель принес фото находки главе администрации Христине Ивановой. «Новость разнеслась очень быстро. Мы не хотели раздувать сенсацию, пока не убедились, что именно обнаружено. Но сразу после того, как специалисты провели первичный осмотр, информация попала в СМИ. Теперь о ней знает все село — и, как выяснилось, вся Болгария», — заметила Иванова.

«Район у Ряхово, вероятно, представляет собой своего рода место наноса, где течение Дуная накапливает останки разных животных — не только мамонтов. Особенности рельефа, видимо, способствуют их скоплению, образовав что-то вроде хранилища. Разумеется, не исключено, что часть останков принадлежала животным, обитавшим здесь», — пояснил хранитель отдела природы музея Красимир Киров, который руководит изысканиями.

Предварительная рабочая версия — останки принадлежат шерстистому мамонту Mammuthus primigenius. На данный момент специалисты определили нижнюю челюсть, бивни, лопатку, ребра и другие фрагменты костей. Не исключено, что значительная часть скелета остается пока под землей.

По словам Кирова, кости в плохом состоянии, поскольку после долгого пребывания в воде при контакте с воздухом начинают разрушаться. Поэтому извлечение проводят с особой осторожностью, чтобы останки можно было перевезти и законсервировать.

Директор музея профессор Николай Ненов допустил, что мамонт погиб прямо на этом месте — возможно, утонул в болоте. На это указывает компактное залегание костей в одной точке.

Еще одна достопримечательность этих мест — окаменевшие деревья, некоторым из которых несколько миллионов лет, добавил Киров.

«Чаще всего мы находим фрагменты пальм и других пород, связанных с болотными экосистемами, но не целые стволы. Они очень характерные — их легко принять за обычные камни. Однажды у нас был случай: компания, занимавшаяся дноуглубительными работами, использовала подобное окаменевшее дерево, чтобы подпереть дверь, даже не подозревая, что это такое. В итоге оно пополнило музейную коллекцию», — рассказал он.

Уровень воды в Дунае местами упал до рекордно низких отметок из-за продолжительной нехватки осадков и нескольких волн мощной жары, прокатившихся по Европе этим летом.

Находка в Европе: 25 000 лет назад мамонта разделали там, где вроде бы не жили люди