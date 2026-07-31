С 1 августа мобильный трафик на MAX станет бесплатным

Мобильные операторы и мессенджер договорились об обнулении трафика на MAX. Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в мессенджере станут для абонентов МТС, МегаФона, "Билайна" и Т2 бесплатными. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

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Условия закреплены в соглашении, которое подписали руководители "большой четверки" и MAX. С 1 августа использование MAX не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер.