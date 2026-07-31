С 1 августа мобильный трафик на MAX станет бесплатным
Мобильные операторы и мессенджер договорились об обнулении трафика на MAX. Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в мессенджере станут для абонентов МТС, МегаФона, "Билайна" и Т2 бесплатными. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.
Условия закреплены в соглашении, которое подписали руководители "большой четверки" и MAX. С 1 августа использование MAX не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер.
"Благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десяткам миллионов пользователей MAX не придется переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент - вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса", - рассказал генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.