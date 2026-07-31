Первый тест-драйв вне Земли. Как автомобиль покорил Луну более полувека назад

55 лет назад, 31 июля 1971 года на Луне впервые был опробован лунный ровер - электромобиль, который прилетел туда вместе с миссией Apollo-15.

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Накануне на поверхность Луны совершила посадку лунная кабина Falcon корабля Apollo-15 (запуск 26.07.1971) с астронавтами Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином. Во время полета луномобиль хранился в сложенном состоянии в грузовом отсеке. Чтобы выгрузить ровер, астронавты должны были осторожно вытягивать его оттуда с помощью двух лентовидных тросов. "Машина" при этом постепенно раскладывалась и опускалась на поверхность.

Если прежде астронавты могли перемещаться на Луне исключительно пешим ходом и только вокруг места посадки из-за сковывавших их скафандров с ранцами, то теперь, получив средство передвижения, все кардинально изменилось. Так, Скотт и Ирвин совершили три выхода на поверхность общей продолжительностью 18 часов 34 минуты 46 секунд. На лунном ровере они проехали 27,9 км и собрали 77 кг образцов лунной породы.

Как рассказывают специалисты, вес самого аппарата составлял 210 кг, грузоподъемность в условиях лунного притяжения - 490 кг, длина - 3 м, колесная база - 2,3 м. Питался ровер от двух 36-вольтовых неперезаряжаемых серебряно-цинковых батарей, которые были снабжены системой пассивного охлаждения. У каждого колеса был свой двигатель, что избавляло от переключения скоростей. Луномобиль мог преодолевать препятствия в виде камней диаметром до 70 см. Покрышка была выполнена из плетеной стальной проволоки, что минимизировало возможность застрять в лунном грунте.

Не заблудиться экипажу помогала навигационная система: она ориентировала на поверхности Луны относительно заданной точки отсчета. Кроме того, NASA с Земли могла отслеживать передвижения лунохода. На борту были установлены цветная телевизионная камера и 16-мм кинокамера, а также 70-мм фотокамера. Система тепловой защиты не позволяла высоким температурам воздействовать на оборудование.

Лунные вездеходы использовались также в двух последних экспедициях программы "Аполлон". Все три лунных автомобиля так и "припарковались" на Луне. Кстати, в ходе экспедиции Apollo-15 был установлен рекорд скорости - 18 км/ч.

Историки пишут, что одним из главных вопросов на Земле был такой: смогут ли астронавты в громоздких скафандрах и в условиях лунной силы притяжения водить ровер? Инженеры NASA проводили многочисленные тесты и эксперименты, симулируя условия лунной поверхности. Так были добавлены ремни безопасности и спроектированы более удобные сиденья для экипажа.