DeepSeek построит гигантский дата-центр во Внутренней Монголии

Китайская компания DeepSeek, разработчик моделей искусственного интеллекта, готовится к масштабному расширению своей вычислительной инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как стало известно от источников, знакомых с планами фирмы, стартап из Ханчжоу намерен построить крупный центр обработки данных в Уланчабе — городе, расположенном примерно в 350 километрах к северо-западу от Пекина, во Внутренней Монголии. Проект предполагает увеличение мощностей на один гигаватт.

По информации собеседников, компания планирует как возведение собственных объектов, так и аренду дополнительных площадей у других провайдеров. Согласно независимой базе данных разрешений местных властей, более десятка фирм уже заявили о своих проектах в этом городе, что указывает на формирование регионального ИИ-кластера.

Источники уточнили, что DeepSeek стремится ввести в эксплуатацию хотя бы часть мощностей нового дата-центра к концу 2027 года или в начале 2028-го.