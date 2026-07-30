Дешевые смартфоны станут хуже

Производители недорогих смартфонов начнут ухудшать характеристики, чтобы сэкономить на их выпуске. Об этом сообщает издание BGR.

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Журналисты портала отметили, что из-за кризиса памяти, который случился из-за искусственного интеллекта (ИИ), себестоимость смартфонов вырастет. Больше всего пострадают недорогие устройства, так как некоторые популярные модели производители продают практически по себестоимости. Авторы заявили, что ситуация на рынке будет хуже и предсказали, чем будут жертвовать бренды.

Специалисты уверены, что в первую очередь производители будут ставить в девайсы более простые и дешевые процессоры. Также в недорогих аппаратах стоимостью до 500 долларов (40 тысяч рублей) будут устанавливать модемы связи прошлого поколения. «Bluetooth, Wi-Fi, сотовые сети и различные другие протоколы, очень важны, поскольку именно они делают смартфоны беспроводными», — объяснили в BGR.

Кроме того, авторы издания уверены, что начнут экономить и на дисплеях — снизится качество передней панели и разрешение. Также они считают, что в телефонах будут появляться дешевые камеры: они сохранят высокое разрешение, но размер сенсоров будет небольшим.

В конце июля авторы портала GizmoChina назвали лучшие недорогие смартфоны китайского производства. В список попали CMF Phone 2 Pro, Realme P4x 5G, Realme P4R 5G и другие аппараты.