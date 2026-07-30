Герман Клименко в пресс-центре НСН дал жёсткий прогноз относительно запрета мессенджера Telegram в России.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН выразил мнение, что мессенджер Telegram полностью заблокируют до конца года, а также дал совет рекламодателям активнее перебираться на другие площадки.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

«Я бы приостановил все финансовые отношения с Telegram. Они, хоть и не запрещены, но есть риск столкнуться с неприятностями. Сейчас очевидно, что государство дойдёт до конца. Итог тоже понятен: будет юридически оформлена блокировка Telegram. Я уверен, что в результате денежный поток в сторону Telegram прекратится. Роскомнадзор прекрасно осведомлён о том, какие доходы у мессенджера. Павел Дуров может много говорить о том, что доходы копеечные, но это не так. Те рекламодатели, которые действительно делают ставку на Telegram, должны начать пересматривать свои бюджеты. Мы потеряли много площадок, поэтому свободных мест не так много. Да, это приведёт к тому, что на других площадках повысятся расценки. До конца года этот вопрос точно будет решён. Если всё пойдёт по пути Facebook, то для Telegram это будет плохая новость. Мне самому Telegram нравится как продукт, но, к сожалению, действия Павла выходят за рамки здравого смысла. Мы уже на протяжении 10 лет наблюдаем, как Павел умудряется проскакивать там, где никто бы не прошёл. Видимо, сейчас уже не сможет проскочить», — сказал собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что удалит мессенджер Telegram, если будет соответствующее распоряжение.