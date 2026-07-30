У астероида странной формы нашли собственную луну

Астрономы воспользовались лучшими в мире оптическими телескопами для изучения одного из самых необычных астероидов, известных человечеству. Объект с обозначением (44) Ниса обнаружен еще в 1857 году, но только теперь удалось досконально рассмотреть его причудливую форму и найти ей убедительное объяснение — оно принято в формате письма в престижный журнал Astronomy & Astrophysics.

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Ниса относится к редкому E-типу астероидов, богатых энстатитом — силикатным минералом. Она обращается вокруг Солнца в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера. Это самый яркий из известных нам астероидов данного типа и один из крупнейших — средний диаметр около 75 километров, что делает его особенно привлекательной целью для наблюдений.

На основе данных Большого бинокулярного телескопа на горе Греэм в Аризоне и Очень большого телескопа в Чили авторы исследования построили трехмерную модель астероида и выяснили, что он, по-видимому, состоит из трех частей, соединенных между собой тонкими перешейками.

Астероиды с двумя долями встречаются довольно часто, трехдольные — большая редкость. Пока неясно, как именно сформировалась такая структура. Возможно, Ниса когда-то имела более привычную форму, но затем была до неузнаваемости искорежена ударами других космических тел.

Альтернативный сценарий: три космических камня, некогда отдельные, слились в так называемый контактный тройной астероид. Эта гипотеза кажется исследователям самой убедительной, потому что никакого энстатитового мусора, который мог бы остаться от столкновений, в окрестностях Нисы они не нашли.

Зато нашли собственную, пусть и крошечную — около километра в поперечнике — луну. Будущие измерения ее орбиты помогут получить дополнительные данные о внутреннем строении астероида, а значит — и о том, как он возник.