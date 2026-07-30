Более 70% россиян стали пользоваться нейросетями

Россияне стали чаще использовать российский сервис «ГигаЧат», чтобы решать сложные, профессиональные и творческие задачи – следует из результатов исследования аналитического центра ВЦИОМ.

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По данным опроса, за последние полгода доля россиян, которые используют нейросети, выросла с 73% до 78%. Также еженедельно к нейросетям обращаются 58% россиян.

Исследование показало, что для решения сложных задач 16% россиян выбирают «ГигаЧат», а 9% — «Алису AI». Для анализа и обобщения данных «ГигаЧат» выбирают 16% пользователей против 14% у «Алисы AI», для создания и редактирования текстов – 22% против 20%, а для поиска новых идей – 18% против 16%.

Что касается повседневных сценариев, для поиска информации «Алису AI» выбирают 71% против 51% у «ГигаЧата», для бытовых советов – 46% против 28%.

Опрос показал, что при выборе нейросетей российским пользователям важно понимание русского языка и российских реалий.

Как отметила директора центра проектного управления Института ИИ и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ Елена Коржина, российские нейросети способны конкурировать с зарубежными.

«Обе модели хорошо понимают русский язык и российский контекст и справляются с широким спектром задач, что соответствует запросам пользователей. При этом их сильные стороны - в разном, можно говорить об определенной специализации», — сказала она.

Говоря о преимуществах нейросетей, 33% россиян назвали экономию времени и ускорение решения задач, 10% — доступность информации, а 9% — простоту использования.

Опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проходил с 25 по 27 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие 3209 россиян старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 1,7%.