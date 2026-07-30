Перечислены скрытые возможности порта USB-C

Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Об этом сообщает издание How-To Geek.

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По словам авторов медиа, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать.

В первую очередь они отметили, что USB-C может с большой скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам журналиста How-To Geek Моники Дж. Уайт, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить, что не скажешь о SSD-накопителях.

Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор.

В конце июля авторы издания BGR перечислили скрытые возможности кнопки включения смартфона. Они отметили, что с ее помощью можно открывать камеру, сбрасывать звонок и вызывать экстренные службы.