Названы причины медленной зарядки смартфона

Смартфон может медленно заряжаться из-за изношенного аккумулятора или неподходящих аксессуаров. Об этом сообщает издание BGR.

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Авторы медиа напомнили, что большинство новых смартфонов поддерживает ускоренную или быструю зарядку. По словам специалистов, снижение этой скорости может указывать на несколько проблем. В своем материале журналисты назвали причины, по которым устройство может медленно заряжаться.

В первую очередь причиной замедления зарядки назвали аксессуар, который не может обеспечить должную скорость и пропускную способность. В этом случае авторы BGR посоветовали заменить провод или адаптер питания. Большое значение играет и состояние батареи — если она изношена, то установленный в телефоне контроллер может намеренно снижать подаваемую мощность, чтобы аккумулятор окончательно не сломался.

При выборе аксессуаров для зарядки специалисты рекомендовали обращать внимание на производителя, качество устройства и технические показатели. Также они напомнили о важности соблюдения температурного режима — не допускать перегрева смартфона, как и переохлаждения.

В конце июля авторы портала MakeUseOf заметили, что смартфон будет работать дольше, если отключить фоновую активность приложений. Они посоветовали ограничить действия программ в фоне — особенно, связанную с проверкой геолокации пользователя.