Ученые МИСИС нашли способ повысить прочность сплавов для энергетики

В НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из ИНМЭ РАН и Каталонского института нанонауки и нанотехнологий выяснили, почему высокоэнтропийный сплав CoCrCuFeNi показывает более низкую прочность, чем ожидалось. Исследование может помочь создать материалы для атомной энергетики, авиации и космической отрасли, пишет РИА Новости.

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Высокоэнтропийные сплавы состоят минимум из пяти элементов в близких пропорциях и отличаются высокой термической стабильностью, коррозионной и радиационной стойкостью. Однако у сплава кобальта, хрома, меди, железа и никеля ученые обнаружили слабое место.

Оказалось, что разрушение начинается в областях с повышенным содержанием меди. Именно там возникают напряжения и формируются трещины. Для улучшения характеристик исследователи предлагают уменьшить долю меди, изменить технологии обработки или увеличить содержание никеля, который помогает растворять медь.

Результаты работы опубликованы в Journal of Materials Science и могут использоваться при разработке защитных покрытий, композитов и материалов для высокотехнологичных производств, отметили в вузе.