Российские айтишники помогли Apple

Apple выпустила обновления iOS 26.6, iPadOS 26.6 и macOS Tahoe, устранившие 78 уязвимостей. В числе исследователей, чьи находки вошли в релиз безопасности, оказались сразу два эксперта российской компании Positive Technologies (PT). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе PT.

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В официальном бюллетене Apple специалист команды iOS Experts PT MAZE Илья Андр указан как автор нескольких исправленных уязвимостей в Game Center и Safari. По данным компании, обнаруженные проблемы могли позволить приложению получить доступ к конфиденциальным данным пользователя или нарушить механизм авторизации. Кроме того, Apple отдельно поблагодарила исследователя за помощь в повышении безопасности Spotlight.

Еще один специалист Positive Technologies – Владислав Шевченко из департамента реагирования и исследования угроз PT ESC – упомянут в разделе, посвященном ядру операционной системы. Apple отметила его вклад в повышение безопасности ядра.

«Очень часто уязвимость – это не ошибка в коде, а ситуация, когда доверенный компонент Apple можно использовать не по назначению, чтобы обойти защиту. Например, выйти из песочницы приложения или повысить привилегии до root», – рассказал «Газете.Ru» Андр.

По его словам, найденные уязвимости передаются Apple через платформу Apple Security Research вместе с описанием проблемы и демонстрацией возможности эксплуатации. До выпуска исправления детали не раскрываются – такой подход соответствует принятой в отрасли практике ответственного раскрытия уязвимостей (responsible disclosure).

Исследователь также отметил, что скорость реакции Apple заметно выросла. Если в начале его работы ответы на отчеты приходилось ждать от двух недель до месяца, то после отправки около 50 сообщений компания стала отвечать в течение одного-двух часов и сразу назначать куратора. По словам Андра, Apple одинаково взаимодействует с исследователями из разных стран, а при рассмотрении отчетов для компании важна сама уязвимость, а не национальность автора.

«Чтобы найти и оформить один репорт, у меня в среднем уходит больше 70 часов работы. Самую быструю уязвимость я нашел примерно за два часа, а самая сложная заняла около 240 часов. Это время только на исследование и анализ», – добавил эксперт.

Ранее пользователи обвинили Apple в недостаточной защите App Store после потери $1,8 млн.