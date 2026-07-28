Глава OpenAI подсел на TikTok

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признался, что в прошлом намеренно начал пользоваться TikTok, чтобы лучше понять принципы работы сервиса, однако со временем столкнулся с зависимостью от коротких видео. Об этом, как пишет Business Insider (BI), он рассказал в подкасте Relentless.

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По словам Альтмана, интерес к платформе возник во время разработки Sora – экспериментального приложения OpenAI с ИИ-генерацией видео, которое по концепции напоминало TikTok. Чтобы разобраться в механике работы сервиса, он специально начал активно им пользоваться.

Глава OpenAI отметил, что быстро понял, почему алгоритмы рекомендаций TikTok считаются одними из лучших. Сначала он был уверен, что сможет ограничиться десятью минутами просмотра перед сном, однако вскоре это время выросло сначала до часа, а затем однажды он провел за просмотром роликов около трех часов подряд.

По словам Альтмана, он понимал, что такая привычка вредна, однако в моменте продолжал получать удовольствие от просмотра, сравнив это ощущение с действием наркотика. В итоге ему удалось сократить время использования приложения до нескольких минут в день, после чего он полностью удалил TikTok.

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