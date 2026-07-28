Раскрыт оптимальный объем памяти для смартфона

Для современных телефонов может не хватить 6 гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает издание ZDNet.

По словам специалистов портала, показатель оперативной памяти связан с тем, сколько данных устройство может обрабатывать одновременно. В материале раскрывается мысль, что для пользователей смартфонов в 2026 году может не хватить 6 гигабайт оперативной памяти — придется часто закрывать фоновые приложения, чтобы аппарат работал нормально.

8 гигабайт журналисты назвали оптимальным минимумом. Аппарат с таким объемом сможет плавно запускать большинство приложений, транслировать потоковое видео без задержек и без проблем переключаться между приложениями. 12 гигабайт памяти можно встретить в девайсах премиум-класса — такого объема для базовых задач может быть даже избыточно.

16 гигабайт памяти можно встретить в ультра-флагманах.

«С таким объемом вы можете редактировать видео в формате 4K или 8K, играть в игры, запускать локальные модели искусственного интеллекта (ИИ) и легко справляться с многозадачностью», — пояснили специалисты.

В середине июля специалисты издания The Verge рассказали, что для корректной работы Windows необходимо не меньше 16 гигабайт оперативной памяти. Таким образом, они опровергли заявления Microsoft, согласно которым для компьютера может хватит 8 гигабайт памяти.