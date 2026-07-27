Motorola начала тестировать Android 17 на смартфонах Moto Edge 60 Pro

Motorola без шума дала доступ к бета-версии Android 17 владельцам Moto Edge 60 Pro. Ранее тестовую версию уже начали устанавливать на модели Motorola Signature, Moto Edge 70 и Moto G57 Power.

© Ferra.ru

Обновление для Edge 60 Pro первым пришло в Индию под номером прошивки A171VVH.16, в ближайшее время его начнут рассылать и в другие страны. Весит файл 5 гигабайт. Однако в списке изменений производитель указал только свежие настройки безопасности за июль 2026 года и общие улучшения стабильности работы.

Проверить вручную можно в настройках: зайдите в раздел «О телефоне», выберите «Обновления системы» и нажмите «Проверить». Motorola обычно рассылает обновления волнами, кому-то придётся подождать.