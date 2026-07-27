Apple выпустила iOS 26.6 Release Candidate – что нового?

Apple готовит iOS 26.6 к публичному релизу. Версия Release Candidate уже доступна разработчикам и участникам программы бета-тестирования. Если серьёзных ошибок не обнаружат, эта сборка станет финальной.

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Релиз iOS 26.6 для совместимых iPhone ожидается уже на этой неделе вместе с macOS Tahoe 26.6 и другими обновлениями Apple.

Что нового в iOS 26.6

iOS 26.6 не содержит заметных изменений интерфейса или крупных функций. Обновление исправляет ошибки, закрывает уязвимости и готовит устройства к переходу на iOS 27.

Apple также оптимизировала индекс Spotlight, который будет использоваться новыми функциями следующей версии системы.

Spotlight готовят к iOS 27

В iOS 27 Apple расширит возможности встроенного поиска. Чтобы ускорить переход на новую систему, часть необходимых индексов начнёт создаваться уже после установки iOS 26.6.

В ранних тестовых сборках iOS 27 полная индексация данных могла занимать несколько дней, а иногда – до недели. Предварительная подготовка должна сократить этот процесс.

Spotlight ускорит новую Siri

Обновлённый индекс Spotlight будет использоваться Siri с поддержкой персонального контекста. Ассистент сможет работать с локальными данными пользователя, включая сообщения, письма, фотографии и документы.

Предварительная индексация должна ускорить запуск этих функций после обновления до iOS 27.

Лимит заблокированных контактов

iOS 26.6 начнёт предупреждать пользователя о достижении лимита заблокированных номеров.

Ранее iPhone мог просто перестать добавлять новые контакты без объяснения причины. Теперь система предложит удалить старые записи и освободить место.

Новая защита iPhone от кражи

В коде iOS 26.6 обнаружили элементы будущей функции защиты от кражи. Она сможет анализировать данные нескольких датчиков и распознавать ситуации, когда смартфон резко вырывают из рук владельца.

В таком случае iPhone сможет автоматически заблокироваться. Пока функция не активна и, вероятно, появится в одном из следующих обновлений.

Стоит ли обновляться до iOS 26.6

iOS 26.6 станет промежуточным обновлением без крупных нововведений. Оно исправит ошибки, повысит безопасность и заранее подготовит Spotlight к функциям iOS 27.

Благодаря этому после перехода на новую систему индексация данных и запуск обновлённой Siri могут занять меньше времени.