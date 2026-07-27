Названы причины не ждать нового iPhone

Если приобрести смартфон Apple до осени и не ждать анонса новых iPhone, то можно сэкономить. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Журналисты профильного портала перечислили причины, по которым рациональнее купить iPhone сейчас, чем ждать релиза новой модели осенью. В первую очередь они отметили, что анонсированные в сентябре гаджеты почти наверняка будут стоить дороже, чем вышедшие год назад устройства. По их словам, повышение цен на модели следующего поколения кажется неизбежным.

Второй причиной не ждать выпуска новых iPhone назвали тот факт, что после осенней презентации Apple продать старый смартфон будет сложнее: «iPhone в вашем кармане, скорее всего, сейчас находится на пике своей стоимости». Кроме того, специалисты не уверены, что новые устройства получат весомые улучшения, ради которых их стоит ждать.

В материале говорится, что есть риск ухудшения ряда характеристик смартфонов Apple. Журналисты объяснили, что ради экономии компания может установить в новые устройства меньше памяти или поставить менее производительные процессоры, чем у старых моделей.

В конце июля стало известно, что стоимость iPhone Air в России снизилась до 60 тысяч рублей. Еще в мае аппарат стоил 70 тысяч рублей и дороже.