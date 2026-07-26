В Израиле на пляже нашли монету возрастом 2,5 тыс. лет

Монету с Кипра, возраст которой, по предположению ученых, составляет около 2,5 тысячи лет, нашли на одном из пляжей города Ашдод в Израиле.

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Израильское Управление древностей заявила, что монета является редкой. Ее отчеканили в древнем городе Саламин примерно в середине V века до н. э. Остров в тот период был под правлением Персидской империи.

Вес монеты составляет около 11 граммов. Одну ее сторону украшает изображение лежащего барана, другую - голова того же животного в углубленной квадратной рамке и лавровая ветвь.

Монета является металлической, но покрыта серебром.